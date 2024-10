Iltempo.it - Cosa succede davvero ai tg. Dalla verità sul Tg1 al boom di La7 e Mediaset

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa mattina il Sole 24 Ore, in un articolo del valente Andrea Biondi che prende in considerazione i dati Auditel dei vari Tg nazionali, evidenzia come nell'avvio di stagione aumentino gli ascolti della Tv e dei Tg. Spicca per esempio l'ottima prestazione del Tg5 diretto da Clemente J. Mimun, che registra una crescita del 4.21% di share. Un grande risultato per il notiziario dell'ammiragliache Mimun dirige da ben diciassette anni. I numeri sorridono anche al TgLa7 di Enrico Mentana (+ 14.68%) in più, e vola decisamente il Tg4 diretto da Andrea Pucci e condotto da Stefania Cavallaro (+17.8%). Nella stessa disamina, viene anche messo in risalto il calo degli ascolti dei Tg Rai (con un - 9.2% per il Tg2) soffermandosi su quella che viene definita "una battuta di arresto" per il Tg1 rispetto all'anno scorso, a beneficio della concorrenza.