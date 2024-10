Calcio Napoli, Neres: “Dopo Lecce gare toste, ma vogliamo mantenere il primo posto” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’esterno brasiliano potrebbe scendere in campo da titolare nella sfida che attende il Calcio Napoli contro il Lecce, l’ultima sulla carta meno complicata, prima di una serie di big match. “Siamo pronti a mantenere il primato, siamo un gruppo consapevole della sequenza di gare toste che ci attende. Ma ora testa solo al Lecce sabato”. 2anews.it - Calcio Napoli, Neres: “Dopo Lecce gare toste, ma vogliamo mantenere il primo posto” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’esterno brasiliano potrebbe scendere in campo da titolare nella sfida che attende ilcontro il, l’ultima sulla carta meno complicata, prima di una serie di big match. “Siamo pronti ail primato, siamo un gruppo consapevole della sequenza diche ci attende. Ma ora testa solo alsabato”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan diretta da Mariani, per la capolista Napoli che ospita il Lecce c'è Tremolada - La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan sarà diretta da Maurizio Mariani, mentre per la capolista Napoli che ospita il Lecce c'è Paride Tremolada. Fiorentina-Roma che chiude la giornata a Simone ... (gazzetta.it)

Zaccaria: "Non c’è totale fiducia in questo Napoli? Ecco cosa ne penso" - Mario Zaccaria, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato: “Polemiche per il rigore? C’è un ... (msn.com)

Marangon: "Il Napoli di Conte ha avuto due grossi vantaggi in questa prima parte" - Ultimissime Calcio Napoli- Luciano Marangon a Radio Marte: "Il calendario è stato anche un po' benevolo con il Napoli, che ha ritrovato la fiducia persa lo scorso anno. La squadra è più o meno la stes ... (msn.com)