Bruciò e uccise la moglie, si impicca in cella

Si è tolto la vita in carcere due settimane dopo aver ucciso la moglie. Giuseppe Lacarpia, 65enne di Gravina in Puglia (Bari), è stato ritrovato morto nella sua cella del carcere di Bari che condivideva con altri 7 detenuti. Gli agenti di polizia penitenziaria, intervenuti intorno alle 2 di notte su segnalazione dei compagni di cella, hanno trovato Lacarpia senza vita, steso nel suo letto con un lenzuolo legato al collo e attaccato, dall'altra parte, alle sbarre del letto. La procura di Bari ha disposto l'autopsia. L'uomo si trovava in carcere dal 6 ottobre con l'accusa di aver ucciso la moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo: per gli inquirenti, quella stessa notte avrebbe dato fuoco alla sua auto mentre la donna si trovava ancora all'interno e poi, quando la vittima ha provato a fuggire, l'avrebbe uccisa a mani nude.

