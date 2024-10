Lettera43.it - Bologna, esplosione in un capannone della Toyota a Borgo Panigale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appena fuori, in zona, è esploso un compressore all’interno di unMaterial Handling, sulla Persicetana Vecchia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 23 ottobre e il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti gravi, tra cui due in condizioni gravissime. Giampiero Falzone, il sindacoconfinante Calderara, ha dichiarato: «Lo scoppio è stato avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. C’è stata una brutta. La situazione potrebbe essere molto seria». Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118 per prestare i soccorsi. L’incidente alla vigilia di uno sciopero sulla sicurezza I feriti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di, mentre alcuni meno gravi sono stati ricoverati al San Giovanni in Persiceto.