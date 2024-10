Bando Rifugi. Un altro mese per i progetti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una proroga di un mese e mezzo per il Bando Rifugi. Regione Lombardia, nella mattinata di ieri, ha deciso di prorogare fino al 29 novembre la scadenza del termine per la presentazione delle domande per il Bando Rifugi 2024, aperto il 10 luglio con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori. "Questo Bando – ricorda l’assessore Sertori – è la dimostrazione dell’attenzione di Regione Lombardia al mondo della montagna e della sua economia. Le montagne rappresentano il 40 per cento del territorio lombardo, un grande tesoro che valorizziamo e sosteniamo con risorse concrete che aiutano il lavoro di quanti gestiscono i Rifugi, un vero e proprio presidio della montagna". Ilgiorno.it - Bando Rifugi. Un altro mese per i progetti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una proroga di une mezzo per il. Regione Lombardia, nella mattinata di ieri, ha deciso di prorogare fino al 29 novembre la scadenza del termine per la presentazione delle domande per il2024, aperto il 10 luglio con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori. "Questo– ricorda l’assessore Sertori – è la dimostrazione dell’attenzione di Regione Lombardia al mondo della montagna e della sua economia. Le montagne rappresentano il 40 per cento del territorio lombardo, un grande tesoro che valorizziamo e sosteniamo con risorse concrete che aiutano il lavoro di quanti gestiscono i, un vero e proprio presidio della montagna".

