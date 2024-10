Bambini con balbuzie discriminati, 7 su 10 vittime di ‘voice shaming’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il report dell'associazione Vivavoce: "Spesso chi fatica a comunicare incontra barriere invisibili" Allarme 'voice shaming' verso giovanissimi balbuzienti, soprattutto a scuola, nei parchi o nei luoghi dello sport. "Sette Bambini su 10 tra coloro che soffrono di balbuzie o di una qualche forma di disturbo del linguaggio sono vittime di comportamenti di discriminazione e derisione Sbircialanotizia.it - Bambini con balbuzie discriminati, 7 su 10 vittime di ‘voice shaming’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il report dell'associazione Vivavoce: "Spesso chi fatica a comunicare incontra barriere invisibili" Allarme 'voice shaming' verso giovanissiminti, soprattutto a scuola, nei parchi o nei luoghi dello sport. "Settesu 10 tra coloro che soffrono dio di una qualche forma di disturbo del linguaggio sonodi comportamenti di discriminazione e derisione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambini con balbuzie discriminati - 7 su 10 vittime di 'voice shaming' - Gli ambienti familiari e le interazioni online risultano meno frequentemente associati a queste esperienze negative. "Sette bambini su 10 tra coloro che soffrono di balbuzie o di una qualche forma di disturbo del linguaggio sono vittime di comportamenti di discriminazione e derisione a causa del loro modo di parlare". (Liberoquotidiano.it)

Bambini con balbuzie discriminati - 7 su 10 vittime di 'voice shaming' - L'indagine ha messo in luce che il voice shaming nei confronti dei balbuzienti è una realtà molto diffusa, in particolare tra i più giovani: ben il 71% di bambini e ragazzi con disturbi del linguaggio ha riferito di aver subito comportamenti di derisione, discriminazione e isolamento sociale. Un ulteriore aspetto di rilievo ha riguardato l'analisi della prospettiva dei genitori: il loro punto di ... (Liberoquotidiano.it)

Studio rivela : il 70% dei bambini affetti da balbuzie subisce discriminazione e derisione - Iniziative educative mirate possono aiutare a spiegare cos’è la balbuzie e a dimostrare che non è un motivo di scherno o derisione. La dichiarazione mette in luce l’importanza del linguaggio nella formazione dell’identità personale e sociale dei bambini. Muscarà sottolinea che le barriere invisibili, come le aspettative riguardo a come si deve parlare, limitano non solo l’espressione personale, ... (Gaeta.it)