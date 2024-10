Ilnapolista.it - Anche il Liverpool monitora Kvaratskhelia, i Reds sono alla ricerca di un’ala (TeamTalk)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La trattativa per il rinnovo di Khvichacon il Napoli procede a rilento. Tuttavia, il suo contratto col club scadrà nel 2027. Oltre al Psg, pare cheilstia tenendo d’occhio il georgiano.è finito nel mirinodelSecondo quanto riportato dagli inglesi di: Non è la priorità per Arne Slot, ma ivogliono un’altra ala per la prossima stagione. Il nazionale georgiano è senza dubbio uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo e un certo numero di clubinteressati a lui. Attualmente la priorità di Kvara sembra essere quella di estendere il suo contratto col Napoli, ma solo alle sue condizioni. Oltre alPsg e Barcellonano la situazione. Nella lista deiciTakefusa Kubo, Karim Adeyemi e Leroy Sane.