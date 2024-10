Amica.it - Accollate e dalla linea rétro, sembrano le scarpe perfette per Minnie e Paperina

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di fare acquisti di décolletée autunno 2024 e idee confuse a proposito del modello su cui investire? Molto semplice. La tendenza del momento lanciata dalle passerelle della stagione fredda è quella cartoon. Vale a dire tutto ciò che riporta subito alla mente le scarpine indossate dae non solo. Senza dimenticare la stessa ironia. Per spiegare il concetto in maniera più specifica, stiamo parlando di décolletée a tacco alto,così da non scoprire tutto il collo del piede e caratterizzate da una silhouette affusolata e, ma non troppo spigolosa. Da quelle con la punta a mandorla pronunciata fino alle varianti a punta tonda o squadrata, ciò che conta qui è una forma poco convenzionale, accattivante, fumettosa e ultra femminile.