Accadde oggi 23 ottobre | Manuel Rui Costa ed altre ricorrenze

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 23RuiedIl portoghese e l’argentino. Il fantasista e il bomber. Scrive Stefano Cecchi nel volume ‘La bibbia della fede viola’: “Ciò che colpiva, a ogni partita dei gigliati, era il caracollare sinuoso del numero 10, con i capelli neri che si muovevano al ritmo della sua andatura, e il movimento furioso del numero 9, che si lanciava verso portieri terrorizzati”. Qualche anno più tardi, Paolo Marcacci sull’inserto del Corriere dello Sport ricorderà: “Un dirigente della Fiorentina gli aveva messo gli occhi addosso durante l’Europeo Under 21. Un dirigente non casuale, che risponde al nome di Giancarlo Antognoni, uno che può giudicare un calciatore, in particolare per quel ruolo, da un solo passaggio filtrante“. Il 231994Ruimetteva a segno la prima rete con la maglia viola e nel campionato italiano.