Nerdpool.it - Zoe Saldana riflette sul suo ruolo come Gamora nel MCU

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’attrice esprime il suo rimpianto su alcune scene del suoe condivide la sua gratitudine per l’opportunità di aver interpretato un personaggio iconico Zoe, nota per il suodinel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha recentemente riflettuto sulla sua esperienza nei film degli Avengers e dei Guardiani della Galassia. In un’intervista, l’attrice ha espresso il desiderio di poter rifare alcune delle sue scene, in particolare quelle che coinvolgono il complesso rapporto dicon suo padre, Thanos.ha dichiarato che vorrebbe poter tornare indietro e spingere di più nelle sue performance, sentendo che avrebbe potuto dare ancora di più in quei momenti cruciali. L’attrice ha anche confermato che il suo viaggioè giunto al termine dopo Guardiani della Galassia Vol. 3.