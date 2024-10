Vasto incendio a Sansepolcro: intervento massiccio dei Vigili del fuoco e del 118 (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera, alle ore 22:50, è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della Asl Tse per supportare i Vigili del fuoco in seguito a un Vasto incendio che ha colpito la Donati Legnami, un’azienda di legnami a Sansepolcro. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno provocato danni pesantissimi alla struttura. Due uomini di 59 anni sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale locale. L’incendio, divampato intorno alle 22:30, ha interessato gran parte dell’attività industriale, in particolare il deposito. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Arezzo, Sansepolcro e dalle province limitrofe, tra cui Forlì, Perugia, Firenze e Siena, per un totale di 50 unità e 15 mezzi impiegati. Lortica.it - Vasto incendio a Sansepolcro: intervento massiccio dei Vigili del fuoco e del 118 Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera, alle ore 22:50, è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria 118 della Asl Tse per supportare idelin seguito a unche ha colpito la Donati Legnami, un’azienda di legnami a. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno provocato danni pesantissimi alla struttura. Due uomini di 59 anni sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale locale. L’, divampato intorno alle 22:30, ha interessato gran parte dell’attività industriale, in particolare il deposito. Sul posto sono intervenute squadre deidelprovenienti da Arezzo,e dalle province limitrofe, tra cui Forlì, Perugia, Firenze e Siena, per un totale di 50 unità e 15 mezzi impiegati.

