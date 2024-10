Uomini e Donne, amore al capolinea per una discussa coppia del Trono over: “Lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che…” (Di martedì 22 ottobre 2024) La relazione tra due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Stiamo parlando di Renata Presti e Maurizio Franciarotta, che nel corso delle ultime puntate della scorsa stagione del dating show hanno deciso di lasciare il Trono over per proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Dall’inizio della loro frequentazione, Renata e Maurizio hanno dovuto affrontare i pregiudizi legati alla differenza d’età: lei 63enne, lui 51enne. All’interno dello studio di Uomini e Donne molti – soprattutto l’opinionista Tina Cipollari – hanno insinuato che l’ex cavaliere si fosse avvicinato alla donna per trarne vantaggi personali. Terminata l’esperienza a Uomini e Donne, la coppia ha avuto a disposizione poco tempo per stare insieme. Isaechia.it - Uomini e Donne, amore al capolinea per una discussa coppia del Trono over: “Lui mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La relazione tra due ex protagonisti deldiè giunta al. Stiamo parlando di Renata Presti e Maurizio Franciarotta, che nel corso delle ultime puntate della scorsa stagione del dating show hanno deciso di lasciare ilper proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Dall’inizio della loro frequentazione, Renata e Maurizio hanno dovuto affrontare i pregiudizi legati alla differenza d’età: lei 63enne, lui 51enne. All’interno dello studio dimolti – soprattutto l’opinionista Tina Cipollari – hanno insinuato che l’ex cavaliere si fosse avvicinato alla donna per trarne vantaggi personali. Terminata l’esperienza a, laha avuto a disposizione poco tempo per stare insieme.

