Udinese, Zarraga: “Secondo me c’era un rigore per noi contro il Milan” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Credo che avremmo potuto fare almeno un punto a San Siro, all’intervallo ci siamo detti che potevamo vincere con l’uomo in più, poi però in campo era difficile arrivare in area, fare una buona giocata. È difficile fare qualcosa quando una squadra si difende tanto bassa, ma possiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Dobbiamo lavorare su quello e fare meglio contro il Cagliari”. A parlare è Oier Zarraga, calciatore dell’Udinese ospite nella puntata di lunedì del talk Udinese Tonight. Zarraga si sofferma poi su altre cose in cui l’Udinese può fare meglio: “Dobbiamo tirare di più da fuori area, contro il Milan lo ha fatto solo Bijol. contro le grandi squadre non abbiamo iniziato bene, anche quello è un punto da migliorare”. Sui casi da moviola che hanno fatto discutere dopo il match invece dice: “Alla fine sono decisioni dell’arbitro, Secondo me c’era un rigore. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Credo che avremmo potuto fare almeno un punto a San Siro, all’intervallo ci siamo detti che potevamo vincere con l’uomo in più, poi però in campo era difficile arrivare in area, fare una buona giocata. È difficile fare qualcosa quando una squadra si difende tanto bassa, ma possiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Dobbiamo lavorare su quello e fare meglioil Cagliari”. A parlare è Oier, calciatore dell’ospite nella puntata di lunedì del talkTonight.si sofferma poi su altre cose in cui l’può fare meglio: “Dobbiamo tirare di più da fuori area,illo ha fatto solo Bijol.le grandi squadre non abbiamo iniziato bene, anche quello è un punto da migliorare”. Sui casi da moviola che hanno fatto discutere dopo il match invece dice: “Alla fine sono decisioni dell’arbitro,meun

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - Nesta : "Troppi rigori - così è difficile fare il difensore. Totti torna in campo? Se solo ci penso - mi faccio male" - Prima vittoria del Monza in questa Serie A, primo successo per Alessandro Nesta sulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l`Hellas... (Calciomercato.com)

MotoGP GP Australia 2024 - Bagnaia : “Difficile fare meglio di così oggi” - In campionato stanno pesando le gare in cui sono stato buttato per terra e i miei errori. Nelle prossime due gare certamente avrò un feeling migliore”. The post MotoGP GP Australia 2024, Bagnaia: “Difficile fare meglio di così oggi” appeared first on SportFace. “Ho provato a restare attaccato ai miei avversari, ma ho quasi subito iniziato a faticare con la gomma davanti e ho iniziato quindi la ... (Sportface.it)

MotoGp - Bagnaia "Difficile fare meglio di così" - Nelle prossime due gare certamente avrò un feeling migliore. Ho dato tutto quello che avevo per rimanere attaccato a Martin e a Marquez, ma ho dovuto fare i conti . In Australia Pecco si è dovuto accontentare del terzo posto PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "Oggi per me era difficile fare meglio di così. (Ilgiornaleditalia.it)