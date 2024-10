Ucraina, Nordcorea nega invio truppe per aiutare i russi: “Voci infondate” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – truppe Nordcoreane in russia? La Corea del Nord nega. Pyongyang ha affermato di non aver messo a disposizione di Mosca truppe che potrebbero essere mobilitate nel conflitto in Ucraina. Un rappresentate di Pyongyang all'Onu ha bollato le notizie degli ultimi giorni come "Voci prive di fondamento". "Per quello che riguarda la cosiddetta cooperazione militare Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –ne ina? La Corea del Nord. Pyongyang ha affermato di non aver messo a disposizione di Moscache potrebbero essere mobilitate nel conflitto in. Un rappresentate di Pyongyang all'Onu ha bollato le notizie degli ultimi giorni come "prive di fondamento". "Per quello che riguarda la cosiddetta cooperazione militare

