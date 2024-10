Tragico incidente a Napoli: un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, Napoli è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha rivelato la vulnerabilità dei ciclisti sulla strada. Un ciclista di 86 anni, impegnato in una tranquilla pedalata, è stato tragicamente travolto da un camion in via Argine, nei pressi di via Principe di Napoli. L’incidente ha avuto luogo poco prima delle 11 e, nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è deceduto all’ospedale del Mare circa un’ora dopo. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e il buon senso di comportamento da parte di tutti gli utenti della strada. Dettagli dell’incidente stradale L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Argine e via Principe di Napoli, un punto di passaggio significativo per veicoli e ciclisti. Gaeta.it - Tragico incidente a Napoli: un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina,è stata teatro di un drammaticostradale che ha rivelato la vulnerabilità dei ciclisti sulla strada. Undi 86, impegnato in una tranquilla pedalata, è stato tragicamente travolto da unin via, nei pressi di via Principe di. L’ha avuto luogo poco prima delle 11 e, nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è deceduto all’ospedale del Mare circa un’ora dopo. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e il buon senso di comportamento da parte di tutti gli utenti della strada. Dettagli dell’stradale L’si è verificato all’incrocio tra viae via Principe di, un punto di passaggio significativo per veicoli e ciclisti.

