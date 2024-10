Sviene in un cassonetto e scompare: Agostina muore schiacciata nel camion dei rifiuti (Di martedì 22 ottobre 2024) schiacciata nel camion dei rifiuti dopo essere svenuta all'interno di un cassonetto. Sarebbe questa la terribile fine toccata ad Agostina Rubini Medina, una studentessa argentina di 24 anni scomparsa nel nulla dallo scorso 2 ottobre, dopo una serata con gli amici a Palma di Maiorca, in Spagna Europa.today.it - Sviene in un cassonetto e scompare: Agostina muore schiacciata nel camion dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024)neldeidopo essere svenuta all'interno di un. Sarebbe questa la terribile fine toccata adRubini Medina, una studentessa argentina di 24 anni scomparsa nel nulla dallo scorso 2 ottobre, dopo una serata con gli amici a Palma di Maiorca, in Spagna

Agostina Rubini Medina - 24enne scomparsa da giorni : sviene per l’alcol in un cassonetto - schiacciata e incenerita - È morta schiacciata dopo essere svenuta in un cassonetto della spazzatura mentre tornava a casa da una serata in Spagna. La sera del 2 ottobre, Agostina aveva passato del tempo con amici. I rifiuti sono stati poi portati in discarica, dove il telefono della ragazza ha segnalato attività fino alle 2:59 del mattino. (Thesocialpost.it)