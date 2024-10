Sequestrati oltre 1.300 prodotti in un emporio cinese: al titolare 25mila euro di multa (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha rafforzato il dispositivo di controllo nel centro cittadino, sottoponendo a sequestro amministrativo 1.389 prodotti non a norma, esposti in vendita in Parmatoday.it - Sequestrati oltre 1.300 prodotti in un emporio cinese: al titolare 25mila euro di multa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha rafforzato il dispositivo di controllo nel centro cittadino, sottoponendo a sequestro amministrativo 1.389non a norma, esposti in vendita in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza : scovati 25 lavoratori in nero e oltre 330mila prodotti sequestrati - Nel periodo estivo i finanzieri riminesi hanno intensificato la propria azione di controllo economico del territorio mettendo in campo un dispositivo mirato alla repressione degli illeciti in materia fiscale, del lavoro e della sicurezza prodotti. Nel quadrimestre tra giugno e settembre la... (Riminitoday.it)

Cortona : 60enne arrestato per coltivazione illegale di cannabis. Sequestrati oltre 1 kg di marijuana - Nel corso dell’operazione, oltre alle piante, sono stati sequestrati 1,150 kg di marijuana già essiccata e suddivisa in 9 scatole, ciascuna contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Durante le indagini, i militari hanno individuato una piantagione composta da 12 piante di cannabis indica, ciascuna alta circa 1,20 metri, coltivate in una zona boschiva adiacente all’abitazione ... (Lortica.it)

Frode fiscale sull'Iva degli AirPods - sequestrati oltre 29 milioni di euro. Uno dei depositi nel Comasco - Nelle ultime ore le fiamme gialle dei comandi provinciali di Como e Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nell’ambito di questa indagine che ha riguardato un’organizzazione criminale dedita alle frodi all’Iva. Sequestro preventivo a due indagati Nelle scorse ore, invece, si è data esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini ... (Ilgiorno.it)