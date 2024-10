Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Emma e Arturo”, La Canzone di Ambra di Marte che Rappresenta un Amore Senza Confini

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) “” è il nuovo singolo didi, una cantautrice che esplora l’mai menzionare esplicitamente la parola. Launlibero da discriminazioni e convenzioni sociali, descritto come qualcosa di inevitabile che sfida la logica e il tempo. Registrata in modo live per un effetto acustico genuino, la traccia si ispira alla relazione dei nonni dell’artista. Un Nuovo Singolo D’, “” didi” è il titolo del nuovo singolo dell’eclettica cantautricedi. Questaesplora il tema dell’mai pronunciare esplicitamente quella parola. Si tratta di unlibero da discriminazioni e difficoltà, che travalica pregiudizi e incomprensioni.