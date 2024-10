Rosè e Bruno Mars subito “numero 1” con il nuovo singolo “APT.” (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le icone mondiali Rosè e Bruno Mars entrano nella storia con il nuovo singolo “APT” che entra al numero 1 della classifica Global di Spotify e al numero 1 della classifica di debutto, oltre a registrare 46 milioni di stream nel mondo fino ad oggi e oltre 190 mila creations su Tik Tok.Con questi dati Rosè diventa la prima artista donna kpop a raggiungere il n.1 nella classifica global, mentre per Bruno Mars è il debutto più alto di tutta la sua carriera. “APT.” è il nome (abbreviazione di “appartamento”) di un gioco coreano molto popolare nei raduni sociali con regole semplici e divertenti. “APT.” è il primo singolo del primo album in studio di Rosè, “rosie”, in uscita il 6 dicembre e già disponibile in pre-order . La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di Rosè, che ha co-scritto l’intero progetto, compresa “APT”. Unlimitednews.it - Rosè e Bruno Mars subito “numero 1” con il nuovo singolo “APT.” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le icone mondialientrano nella storia con il“APT” che entra al1 della classifica Global di Spotify e al1 della classifica di debutto, oltre a registrare 46 milioni di stream nel mondo fino ad oggi e oltre 190 mila creations su Tik Tok.Con questi datidiventa la prima artista donna kpop a raggiungere il n.1 nella classifica global, mentre perè il debutto più alto di tutta la sua carriera. “APT.” è il nome (abbreviazione di “appartamento”) di un gioco coreano molto popolare nei raduni sociali con regole semplici e divertenti. “APT.” è il primodel primo album in studio di, “rosie”, in uscita il 6 dicembre e già disponibile in pre-order . La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di, che ha co-scritto l’intero progetto, compresa “APT”.

