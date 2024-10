Report, Ranucci: "Il 27 ottobre ricostruiremo la vicenda della Liguria" e annuncia dettagli sconosciuti (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre il programma di approfondimento "Report" di Rai Uno si occuperà dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria: "ricostruiremo la vicenda giudiziaria che ha riguardato la Liguria, noi andremo in onda il 27 ottobre e il 30 il tribunale di Genova deciderà sulle richieste di Genovatoday.it - Report, Ranucci: "Il 27 ottobre ricostruiremo la vicenda della Liguria" e annuncia dettagli sconosciuti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27il programma di approfondimento "" di Rai Uno si occuperà dell'inchiesta sulla corruzione in: "lagiudiziaria che ha riguardato la, noi andremo in onda il 27e il 30 il tribunale di Genova deciderà sulle richieste di

Elezioni regionali in Liguria : 480.000 elettori a Genova per il voto del 27 e 28 ottobre 2024 - La città è in fermento per questo importante evento democratico, e il Comune sta fornendo tutte le informazioni necessarie per garantire un’affluenza alle urne ottimale. Orari e modalità di voto Le votazioni per le Elezioni Regionali in Liguria si terranno domenica 27 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 28 ottobre dalle 7:00 alle 15:00. (Gaeta.it)

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione. In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. (Fanpage.it)

Maltempo in Liguria - venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. L’elenco - L’elenco sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Maltempo in Liguria, venerdì 18 ottobre scuole chiuse in diverse città. La Spezia si prepara ad affrontare una giornata di maltempo che avrà ripercussioni anche sull'attività scolastica. Domani, infatti, numerose scuole della provincia resteranno chiuse o posticiperanno l'orario di ingresso. (Orizzontescuola.it)