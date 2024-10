Lapresse.it - Pisa: nessuno degli agenti indgati ha ruoli operativi in questura

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) –indagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso ladi. È quanto fa sapere il Dipartimento di Pubblica sicurezza in un anota, in merito agliindagati per la manifestazione del 23 febbraio scorso a. Come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, “ladiha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell’invito a rendere interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero nei confronti di dieci appartenenti alla Polizia di Stato, coinvolti nei fatti accaduti adurante la manifestazione dello scorso 23 febbraio”, si legge nel testo. Di essi, conferma la nota, “dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi e lesioni personali”.