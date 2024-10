Napoli si prepara al Giubileo: attesi 27 milioni di turisti, la città brilla tra le mete più desiderate d’Europa (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal compleanno di Partenope al Giubileo: Napoli al centro dei grandi eventi Napoli si prepara a essere protagonista di un evento di portata storica: il Giubileo a Napoli , un’occasione straordinaria che porterà circa 27 milioni di turisti in città, come dichiarato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Questo evento premia ancora Napoli che ad oggi è tra le mete più ambite in Europa, grazie alla sua ricchezza storica e culturale. Giubileo Napoli e altri grandi eventi: il futuro è azzurro Il 2026 sarà un anno altrettanto memorabile per Napoli, che festeggerà il compleanno di Partenope, celebrando i 2500 anni dalla fondazione della città. Ma non solo: Napoli sarà anche Capitale Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che premia la città per l’impegno nell’inclusione sociale attraverso lo sport. Napolipiu.com - Napoli si prepara al Giubileo: attesi 27 milioni di turisti, la città brilla tra le mete più desiderate d’Europa Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal compleanno di Partenope alal centro dei grandi eventisia essere protagonista di un evento di portata storica: il, un’occasione straordinaria che porterà circa 27diin, come dichiarato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Questo evento premia ancorache ad oggi è tra lepiù ambite in Europa, grazie alla sua ricchezza storica e culturale.e altri grandi eventi: il futuro è azzurro Il 2026 sarà un anno altrettanto memorabile per, che festeggerà il compleanno di Partenope, celebrando i 2500 anni dalla fondazione della. Ma non solo:sarà anche Capitale Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che premia laper l’impegno nell’inclusione sociale attraverso lo sport.

Napoli si prepara a un turismo da record : attesi 27 milioni di visitatori per il Giubileo - Questo dato, comunicato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta durante l’illustrazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio comunale, evidenzia l’importanza di Napoli come meta di pellegrinaggio religioso, secondo solo a Roma. Secondo le previsioni, il Giubileo porterà una cifra stimabile di almeno 4 milioni di visitatori in più rispetto all’anno precedente. (Gaeta.it)