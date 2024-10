Mercato auto, a Bergamo tiene. Bene elettriche e ibride (Di martedì 22 ottobre 2024) IMMATRICOLAZIONI. A settembre quasi un pareggio con i dati 2023. A livello nazionale brusco calo del 10,7%. Ghinzani (Concessionari): senza incentivi manca stabilità . Ecodibergamo.it - Mercato auto, a Bergamo tiene. Bene elettriche e ibride Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) IMMATRICOLAZIONI. A settembre quasi un pareggio con i dati 2023. A livello nazionale brusco calo del 10,7%. Ghinzani (Concessionari): senza incentivi manca stabilità .

Mercato auto UE - vendite in calo del 6 - 1% a settembre. E l’elettrico resta un’incognita - L’incognita più grossa, tuttavia, continua a venire dall’elettrico. Il trend negativo del mercato dell’auto nell’Unione Europea è proseguito anche a settembre. Nonostante la crescita di settembre (+9,8%), i volumi di auto 100% elettriche da inizio anno sono calati del 5,8% e la quota di mercato complessiva è scesa al 13,1% dal 14% del 2023. (Ilfattoquotidiano.it)

Auto - Acea : cresce il mercato elettrico - "La quota di mercato delle elettriche è inferiore di quasi l'1% rispetto al 2023, e i volumi sono inferiori di quasi il 6%" Le ibride superano le auto a benzina raggiungendo il 32,8% del mercato Ue. Così l'Associazione dei produttori (Acea). Non è un "florido mercato" afferma il direttore Acea,Sigrid de Vries. (Televideo.rai.it)

