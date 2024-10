Medio Oriente, Meloni sente Erdogan, impegno per il cessate il fuoco. Valorizzato il ruolo cruciale di Unifil (Di martedì 22 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. I due leader, viene spiegato da Palazzo Chigi, “si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale”. In tale ambito, il Presidente Meloni ha rivolto un invito ad Erdogan a recarsi in Italia nella prima metà del 2025 in occasione di una nuova sessione del Vertice intergovernativo italo-turco. Telefonata Erdogan Meloni Al centro dei colloqui anche la drammatica situazione in Medio Oriente. Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi, il Presidente del Consiglio ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite. Secoloditalia.it - Medio Oriente, Meloni sente Erdogan, impegno per il cessate il fuoco. Valorizzato il ruolo cruciale di Unifil Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giorgiaha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. I due leader, viene spiegato da Palazzo Chigi, “si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale”. In tale ambito, il Presidenteha rivolto un invito ada recarsi in Italia nella prima metà del 2025 in occasione di una nuova sessione del Vertice intergovernativo italo-turco. TelefonataAl centro dei colloqui anche la drammatica situazione in. Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi, il Presidente del Consiglio ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite.

Medioriente : Meloni sente Erdogan - Unifil cruciale - sua sicurezza va garantita - E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. . Roma, 22 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda lo scenario a Gaza e in Libano il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan “ha valorizzato il ruolo cruciale di Unifil e la necessità che la sicurezza della missione venga garantita in ogni momento”. (Lapresse.it)

Medioriente : Meloni sente Erdogan - promuovere cessate fuoco a Gaza e in Libano - (LaPresse) – Al centro della conversazione telefonica che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan c’è anche “la drammatica situazione in Medio Oriente. . Roma, 22 ott. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. (Lapresse.it)

Medio Oriente - Meloni “Italia in prima linea nell’azione umanitaria” - Come sapete, l’Italia è stata da subito in prima linea nell’azione umanitaria: abbiamo attivato Nave Vulcano e lanciato un ponte aereo per assicurare cure mediche e assistenza ad oltre cento bambini palestinesi in Italia, e più di recente abbiamo dato vita all’iniziativa “Food for Gaza””. Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al G7 Sviluppo. (Unlimitednews.it)