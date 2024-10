Maltempo, anche a Fiorano Modenese parte la conta dei danni (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato un fine settimana di intensa attività di monitoraggio a Fiorano Modenese per prevenire e contenere i danni provocati dal Maltempo e da oltre 175 mm caduti in poche ore.Nella notte di sabato, 19 ottobre, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per gestire l’emergenza. Per Modenatoday.it - Maltempo, anche a Fiorano Modenese parte la conta dei danni Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato un fine settimana di intensa attività di monitoraggio a Fioranoper prevenire e contenere iprovocati dale da oltre 175 mm caduti in poche ore.Nella notte di sabato, 19 ottobre, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per gestire l’emergenza. Per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta maltempo Emilia Romagna : Bologna travolta dall’alluvione - trovato il corpo del ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese - Evacuazioni anche nelle zone vicino al Reno, a Budrio, Selva Malvezzi (coinvolte una sessantina di famiglie) e a Traversara. La situazione più critica è nel Bolognese. Numerose strade chiuse, travolte da acqua e fango e black out in diverse zone. . Dopo una giornata e una nottata da incubo, oggi 20 ottobre l'allerta meteo da rossa diventa arancione per piene dei fiumi e frane nelle province ... (Ilrestodelcarlino.it)

Diretta maltempo Emilia Romagna : Bologna travolta dall’alluvione - un ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese - Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. Bologna, 20 ottobre 2024 - L'esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l'alluvione che si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. (Ilrestodelcarlino.it)