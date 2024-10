Anteprima24.it - Lombardi riunisce i sindaci del Fortore: “L’area merita più attenzione”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Ninoha presieduto alla Rocca dei Rettori una riunione di dodicidelmontana delche, dal 29 settembre 2022, su decisione del Ministero per il Sud e per la Coesione Territoriale, è parte della Strategia Nazionale Aree Interne. Scopo dell’incontro convocato daera quello di dibattere sulle iniziative programmatiche e progettuali da finanziare nell’ambito della Snai, strumento istituito dal Governo Letta nel 2013 per gli interventi speciali contro le pesanti criticità socio-economiche delle aree montane del Paese.