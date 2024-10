Libano, almeno quattro morti in raid israeliano a Beirut (Di martedì 22 ottobre 2024) È di almeno quattro morti, tra cui un bambino, e oltre 20 feriti il bilancio del raid israeliano avvenuto nei sobborghi meridionali di Beirut, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. Lo rende noto il Ministero della Sanità libanese. È il primo attacco alla capitale libanese in 10 giorni. Giornalisti dell’Associated Press hanno assistito ad attacchi nella tarda serata di lunedì 21 ottobre nella regione costiera di Ouzai, vicino all’aeroporto di Beirut. Nella notte le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno effettuato altri bombardamenti in Libano. Lapresse.it - Libano, almeno quattro morti in raid israeliano a Beirut Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È di, tra cui un bambino, e oltre 20 feriti il bilancio delavvenuto nei sobborghi meridionali di, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. Lo rende noto il Ministero della Sanità libanese. È il primo attacco alla capitale libanese in 10 giorni. Giornalisti dell’Associated Press hanno assistito ad attacchi nella tarda serata di lunedì 21 ottobre nella regione costiera di Ouzai, vicino all’aeroporto di. Nella notte le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno effettuato altri bombardamenti in

