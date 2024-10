Libano, '13 morti in raid vicino a un ospedale di Beirut' (Di martedĂŹ 22 ottobre 2024) Tredici persone sono rimaste uccise e 57 ferite nel raid israeliano che ieri sera ha colpito di fronte all'ingresso di un ospedale nel sud di Beirut. Lo riferiscono le autoritĂ libanesi in un nuovo bilancio ufficiale. Quotidiano.net - Libano, '13 morti in raid vicino a un ospedale di Beirut' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedĂŹ 22 ottobre 2024) Tredici persone sono rimaste uccise e 57 ferite nelisraeliano che ieri sera ha colpito di fronte all'ingresso di unnel sud di. Lo riferiscono le autoritĂ libanesi in un nuovo bilancio ufficiale.

