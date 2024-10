Liam Payne, gli esami confermano: "cocaina rosa" nel corpo dell'ex One Direction. Ecco cos'è la pericolosa droga (Di martedì 22 ottobre 2024) La popstar Liam Payne aveva in circolo diverse droghe , tra cui crack , cocaina e metanfetamine , quando è caduto dal balcone di un hotel in Argentina, secondo i primi rapporti tossicologici citati dai media statunitensi. Il cantante britannico , ex membro degli One Direction , è morto la scorsa settimana all’età di 31 anni, dopo essere precipitato da una stanza d’albergo al terzo piano di una Feedpress.me - Liam Payne, gli esami confermano: "cocaina rosa" nel corpo dell'ex One Direction. Ecco cos'è la pericolosa droga Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) La popstaraveva in circolo diverse droghe , tra cui crack ,e metanfetamine , quando è caduto dal balcone di un hotel in Argentina, secondo i primi rapporti tossicologici citati dai media statunitensi. Il cantante britannico , ex membro degli One, è morto la scorsa settimana all’età di 31 anni, dopo essere precipitato da una stanza d’albergo al terzo piano di una

Nel sangue di Liam Payne tracce di cocaina rosa - cos’è e quali sono le differenze con quella bianca - Dalle prime ricostruzioni sembra sia precipitato dal terzo piano di un albergo dove era ospitato a Buenos Aires. Continua a leggere . Dalle analisi sul suo corpo sono emerse tracce di vari tipi di sostanze: tra quest c'è anche la cocaina rosa, nota come "tusi". Liam Payne, classe 1993, è stato trovato morto lo scorso 16 ottobre. (Fanpage.it)

Liam Payne ha assunto cocaina rosa prima di cadere nel vuoto : una fonte rivela gli esami tossicologici - Il colore della polvere ritrovata su un tavolino infatti non lasciava spazio a molti punti di domanda: cocaina rosa. Un funzionario argentino, in forma anonima, anticipa i risultati dei primi test tossicologici effettuati sull’ex membro degli One Direction Liam Payne. Prezzo di una dose negli Stati Uniti: circa 400 dollari. (Open.online)

Liam Payne - gli ultimi dettagli (da brivido) sulla morte dell’ex One Direction - Poi, stando a quanto racconta il Daily Mail, pochi giorni prima del tragico volo dal balcone in Argentina, la Capitol Records lo avrebbe scaricato per le scarse vendite, notizia non confermata dall’etichetta discografica. L’unica vera gioia di una vita troppo breve. L’ultimo singolo, Teardrops, risale a marzo. (Amica.it)