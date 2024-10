Lettera43.it - Le imprese dell’eolico contro il Dl Ambiente: «No all’acquisto dei terreni prima della Via»

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’Anev, l’associazione delle, si è scagliataun provvedimento inserito dal governo nel Dl. Secondo quanto spiegano gli associati, una delle norme comporterebbe l’obbligo dell’evidenzadisponibilità deigiàdi ricevere la Via, la Valutazione d’impatto ambientale. Il che comporterebbe costi ingenti già nelle fasi preliminari, proprio per l’acquisto dei. Una regola che secondo Anev andrebbe a rappresentare un «senso» e che renderà vani gli sforzi fatti fin qui per raggiungere gli impegni sulla sostenibilità che lo stesso governo ha assunto con l’Europa. L’Anev: «Così aumentano i costi» Anev ha spiegato che «i proponenti dei progetti dovranno allegare all’istanza di Via, evidenzadisponibilità dei».