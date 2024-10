L’Australia inedita di re Carlo e Camilla. Tra salsicce grigliate e alpaca (Di martedì 22 ottobre 2024) Sydney, 22 ottobre 2024 – Re Carlo III e la regina Camilla hanno concluso il tour in Australia in modo insolito. Sorrisi e relax dopo la contestazione dei giorni scorsi da parte di una senatrice aborigena. Le sue grida (“Ridateci la nostra terra”) hanno fatto il giro del mondo. Ieri a Canberra, dopo aver salutato la folla, Re Carlo si è imbattuto in un ospite particolare. Un simpatico alpaca bianco abbellito con corona in carta oro per l’occasione. Un alpaca ‘reale’ a tutti gli effetti che si è lasciato sfuggire davanti al Re un rumoroso starnuto. L’episodio non ha precedenti e, stando all’ilarità del momento, Carlo non si è scoraggiato ed ha esclamato “salute!” al simpatico animale. TOPSHOT - Britain’s King Charles III and Queen Camilla stand in front of the Sydney Harbour Bridge during their visit in Sydney on October 22, 2024. Quotidiano.net - L’Australia inedita di re Carlo e Camilla. Tra salsicce grigliate e alpaca Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Sydney, 22 ottobre 2024 – ReIII e la reginahanno concluso il tour in Australia in modo insolito. Sorrisi e relax dopo la contestazione dei giorni scorsi da parte di una senatrice aborigena. Le sue grida (“Ridateci la nostra terra”) hanno fatto il giro del mondo. Ieri a Canberra, dopo aver salutato la folla, Resi è imbattuto in un ospite particolare. Un simpaticobianco abbellito con corona in carta oro per l’occasione. Un‘reale’ a tutti gli effetti che si è lasciato sfuggire davanti al Re un rumoroso starnuto. L’episodio non ha precedenti e, stando all’ilarità del momento,non si è scoraggiato ed ha esclamato “salute!” al simpatico animale. TOPSHOT - Britain’s King Charles III and Queenstand in front of the Sydney Harbour Bridge during their visit in Sydney on October 22, 2024.

