Juventus ko Di Canio bacchetta Motta | Vedo pochezza offensiva mi aspetto di più

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Dalla Juve, anche con difficoltà, midi più. Non vuol dire vincere o stravincere, ma costruire qualcosa di più. In fasemiche costruisca di più, la puoi vincere, maE’ un po’ sterile, non riesce a costruire azioni pulite da gol”. Lo ha detto Paolo Didagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta dellacontro lo Stoccarda. E sul Milan e in particolare su Leao: “Leao è una copia se lo osservi da vicino. Se lo guardi da lontano sembra bello, sembra un Vinicius Jr, un Henry. Poi ti avvicini e vedi che è una copia. E’ come un orologio”.ko, Di: “, midi più” SportFace.