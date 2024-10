Investì e uccise l'infermiere Lorenzo D'Alonzo: patteggia un anno di reclusione con pena sospesa (Di martedì 22 ottobre 2024) Un anno di reclusione con pena sospesa. Sospensione della patente per 24 mesi. È quanto ha patteggiato il 25enne che il 29 dicembre 2022 Investì e uccise l’infermiere abruzzese Lorenzo D’Alonzo in viale Grigoletti. Il ragazzo, che da un anno lavorava nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Pordenonetoday.it - Investì e uccise l'infermiere Lorenzo D'Alonzo: patteggia un anno di reclusione con pena sospesa Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Undicon. Sospensione della patente per 24 mesi. È quanto hato il 25enne che il 29 dicembre 2022l’abruzzeseD’in viale Grigoletti. Il ragazzo, che da unlavorava nel reparto di chirurgia dell'ospedale di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investì e uccise l'infermiere Lorenzo D'Alonzo : patteggia un anno di reclusione con pena sospesa - Un anno di reclusione con pena sospesa. Sospensione della patente per 24 mesi. È quanto ha patteggiato il 25enne che il 29 dicembre 2022 investì e uccise l’infermiere abruzzese Lorenzo D’Alonzo in viale Grigoletti. Il ragazzo, che da un anno lavorava nel reparto di chirurgia dell'ospedale di... (Pordenonetoday.it)

Investì e uccise l'infermiere Lorenzo D'Alonzo di Atessa - 25enne patteggia un anno di reclusione - Ha patteggiato un anno di reclusione (pena sospesa) il 25enne del Burkina Faso che, il 29 dicembre 2022, a Pordenone, investì e uccise l’infermiere di Atessa, Lorenzo D’Alonzo, che stava tornando a casa in bicicletta dopo aver finito il turno in ospedale. Il giudice ha disposto anche la... (Chietitoday.it)

Borgo Marina - investimento da 100 mila euro per 12 nuove telecamere : entreranno in funzione a primavera - . La giunta comunale ha approvato l’estensione della rete di videosorveglianza nel quartiere di Borgo Marina. . Prevista l’installazione di dodici nuove telecamere di controllo urbano, distribuite in varie aree del quartiere, individuate sulla base delle valutazioni del personale della Polizia locale. (Riminitoday.it)