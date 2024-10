Incendio distrugge autocarro sull’a16 Napoli-Canosa: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incendio ha devastato un autocarro la scorsa notte mentre si trovava in transito lungo l’A16 Napoli-Canosa, nella zona del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino. L’episodio si è verificato mentre il mezzo, in viaggio da Roma verso Bari, trasportava un carico di profilati in alluminio. La rapida propagazione delle fiamme dal vano motore ha destato non poche preoccupazioni, ma fortunatamente l’autista è riuscito a mettere in salvo la propria vita prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Dettagli sull’Incendio e il suo sviluppo L’Incendio è scoppiato intorno alle ore 2:00 di notte, in un tratto della A16 caratterizzato da una notevole intensità del traffico, sebbene fosse nelle ore notturne. Il camion, che aveva appena lasciato Roma, stava trasportando profilati di alluminio per una destinazione nella provincia di Bari. Gaeta.it - Incendio distrugge autocarro sull’a16 Napoli-Canosa: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha devastato unla scorsa notte mentre si trovava in transito lungo l’A16, nella zona del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino. L’episodio si è verificato mentre il mezzo, in viaggio da Roma verso Bari, trasportava un carico di profilati in alluminio. La rapida propagazione delle fiamme dal vano motore ha destato non poche preoccupazioni, ma fortunatamente l’autista è riuscito a mettere in salvo la propria vita prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Dettagli sull’e il suo sviluppo L’è scoppiato intorno alle ore 2:00 di notte, in un tratto della A16 caratterizzato da una notevole intensità del traffico, sebbene fosse nelle ore notturne. Il camion, che aveva appena lasciato Roma, stava trasportando profilati di alluminio per una destinazione nella provincia di Bari.

