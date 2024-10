Ilgiorno.it - Il business dei trafficanti di uomini. La cassa della banda? In via Scarlatti

(Di martedì 22 ottobre 2024) A metà strada tra corso Buenos Aires e la Stazione Centrale. Un monovetrina con un’insegna nera e la scritta “riparazione telefono”. Era lì, in quell’anonimo negozio di via20, una delle casse deidiarrestati ieri a valle di un’indagineDda di Catanzaro: il titolare, il quarantunenne pakistano Muhammad Alamgir Irshad, è finito in manette, mentre l’esercizio commerciale è stato sequestrato. Stando a quanto emerge dagli atti dell’operazione “Levante”, i tredici destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare facevano parte di un’organizzazione criminale – radicata in Turchia e Iraq e con diramazioni in Italia, Francia e Grecia – che gestiva il trasporto via mare di migranti irregolari verso le coste calabresi e da lì verso altri Paesi europei.