I nordcoreani in Ucraina sono una minaccia che non possiamo tollerare

La storia ha ripreso a correre velocemente e i fatti di questi giorni rischiano di produrre ciò che gli storici chiamano un "evento cesura". La scorsa settimana, e quasi contemporaneamente, il capo dell'intelligence di Kyjiv, Kyrylo Budanov, e il National Intelligence Service (Nis) di Seoul hanno denunciato l'avvio del trasferimento di circa dodicimila forze speciali della Corea del Nord, pronte a essere inviate a combattere in Ucraina. Le due agenzie di intelligence hanno svelato l'esistenza di diversi campi di formazione delle truppe di Pyongyang nell'estremo oriente siberiano. Le truppe di Kim Jong-un sono partite dalle basi militari nel nord del paese di Chongjin, Hamhung e Musudan per essere localizzate in Russia a Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk.

