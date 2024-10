Grande Fratello, Shaila e Lorenzo in Spagna: quando tornano (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Ottobre 2024 7:36 am by Redazione quando tornano al Grande Fratello Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? I due gieffini si ritrovano a vivere un’avventura fuori dall’Italia, precisamente in Spagna, al Gran Hermano. Intanto, nella Casa più spiata d’Italia arriva la gieffina spagnola Maica Benedicto. Uno scambio tra concorrenti delle due versioni europee del reality show. Perché sono stati scelti proprio Shaila e Lorenzo? A sceglierli, in realtà , sono stati i telespettatori, tramite il televoto aperto la scorsa settimana. La sfida è stata chiusa lunedì 21 ottobre 2024, con la nona puntata di questa 18esima edizione. Il pubblico ha votato in questi giorni a chi dare l’immunità , dunque il proprio gieffino preferito. Tramite questi voti, ecco che alla fine è toccato ai due concorrenti tanto discussi volare in Spagna. Latuafonte.com - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo in Spagna: quando tornano Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Ottobre 2024 7:36 am by RedazionealGatta eSpolverato? I due gieffini si ritrovano a vivere un’avventura fuori dall’Italia, precisamente in, al Gran Hermano. Intanto, nella Casa più spiata d’Italia arriva la gieffina spagnola Maica Benedicto. Uno scambio tra concorrenti delle due versioni europee del reality show. Perché sono stati scelti proprio? A sceglierli, in realtà , sono stati i telespettatori, tramite il televoto aperto la scorsa settimana. La sfida è stata chiusa lunedì 21 ottobre 2024, con la nona puntata di questa 18esima edizione. Il pubblico ha votato in questi giorni a chi dare l’immunità , dunque il proprio gieffino preferito. Tramite questi voti, ecco che alla fine è toccato ai due concorrenti tanto discussi volare in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ascolti tv del 21 ottobre - la miniserie Mike contro il Grande Fratello - Ovviamente stiamo parlando di Mike Bongiorno che è impersonato da Claudio Gioè, mentre Daniela Zuccoli, moglie del conduttore, ha il volto di Valentina Romani. La guerra degli ascolti tv si fa sempre più feroce. Mentre Lorenzo ha emozionato con il racconto delle difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano che si è concluso con l’arrivo della mamma Cristina. (Dilei.it)

Grande Fratello 2024 : sei concorrenti in nomination - chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO - vota! - Il sondaggio sul preferito del Grande Fratello dopo le ultime nomination: vota su Blogtivvu.com! L'articolo Grande Fratello 2024: sei concorrenti in nomination, chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO, vota! proviene da Blog TivvĂą - La tivvĂą in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Ha fatto una cosa brutta - siamo sconvolti”. Grande Fratello - Shaila fuori e in casa solo choc e rabbia - Lei allora è una furba, ha mentito a tutti“. Ecco, i compagni: non solo Javier Martinez, anche gli altri sono rimasti spiazzati dal comportamento dell’ex velina. Per Jessica Morlacchi Javier ora dovrebbe fermarsi, “molla”, gli ha detto. Ma poi se non sei convinta non ti avvicini in quella maniera a un ragazzo innamorato“. (Caffeinamagazine.it)