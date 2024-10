Disperso nel lago, ricerche con l’elicottero. In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Ore di apprensione per una persona dispersa nel lago di Bolsena, nella provincia di Viterbo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo. Le ricerche sono scattate intorno alle 16 di oggi, 22 ottobre. Per svolgere le delicate operazioni è atterrato presso il distaccamento di Fi-Ovest l'elicottero Drago 60 del reparto volo di Arezzo, che ha prelevato il personale del nucleo sommozzatori di Firenze, per trasportarli presso il lago di Bolsena per la ricerca e il soccorso. Lanazione.it - Disperso nel lago, ricerche con l’elicottero. In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Ore di apprensione per una persona dispersa neldi Bolsena, nella provincia di Viterbo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo. Lesono scattate intorno alle 16 di oggi, 22 ottobre. Per svolgere le delicate operazioni è atterrato presso il distaccamento di Fi-Ovest l'elicottero Drago 60 del reparto volo di Arezzo, che ha prelevato il personale del nucleodi, per trasportarli presso ildi Bolsena per la ricerca e il soccorso.

