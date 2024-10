Cobolli-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Flavio Cobolli sfiderà Alex De Minaur nel secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Prosegue l’ottima stagione del tennista azzurro, che all’esordio ha ottenuto una vittoria contro pronostico ai danni di Davidovich Fokina e ora mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada trova l’australiano De Minaur, che non ha recuperato al meglio da un infortunio ma è apparso in ripresa nella sfida con Struff, portata a casa in rimonta. L’australiano partirà ampiamente favorito e avrà anche una motivazione extra perché è a caccia di punti per staccare il pass per le Atp Finals di Torino; guai però a sottovalutare Cobolli, il quale vuole continuare a stupire. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Cobolli e De Minaur scenderanno in campo giovedì 24 ottobre, con orario e campo ancora da definire. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Flaviosfiderà Alex Denel secondo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Prosegue l’ottima stagione del tennista azzurro, che all’esordio ha ottenuto una vittoria contro pronostico ai danni di Davidovich Fokina e ora mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada trova l’australiano De, che non ha recuperato al meglio da un infortunio ma è apparso in ripresa nella sfida con Struff, portata a casa in rimonta. L’australiano partirà ampiamente favorito e avrà anche una motivazione extra perché è a caccia di punti per staccare il pass per le Atp Finals di Torino; guai però a sottovalutare, il quale vuole continuare a stupire. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Descenderanno in campo giovedì 24 ottobre, cone campo ancora da definire.

