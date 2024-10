"Castagnata in corso" a Montegrotto Terme (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, alle 9 del mattino fino al tramonto, corso delle Terme e piazza Mercato si vestiranno d’autunno con un mercatino di prodotti enogastronomici tipici, articoli di artigianato e frutto dell’ingegno creativo degli hobbisti, presenza di operatori commerciali e del settore Padovaoggi.it - "Castagnata in corso" a Montegrotto Terme Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, alle 9 del mattino fino al tramonto,dellee piazza Mercato si vestiranno d’autunno con un mercatino di prodotti enogastronomici tipici, articoli di artigianato e frutto dell’ingegno creativo degli hobbisti, presenza di operatori commerciali e del settore

San Pellegrino Terme ospita la ventesima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo” - Carlotta Grumelli Pedrocca, Presidente di Vignaioli Bergamaschi, ha espresso la soddisfazione per la location scelta: “San Pellegrino Terme è un luogo pieno di charme che ha saputo accogliere e sedurre i nostri ospiti internazionali. Durante il concorso, è stata assegnata una Gran Medaglia d’Oro al Cabernet Sauvignon Rosé Auslese 2018 di Hersteller Weinbau Gangl, che ha ottenuto il punteggio di ... (Gaeta.it)

Al pronto soccorso di Lamezia Terme va in scena ogni giorno una graduale sfiducia verso la sanità pubblica - Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo ... (Ilfattoquotidiano.it)

San Giuliano Terme : in corso il taglio dell'erba lungo l'acquedotto mediceo - Uomini e mezzi per la cura del verde all'opera lungo l'acquedotto mediceo nel tratto sangiulianese, per il taglio dell'erba e della vegetazione. A coordinare le operazioni, che andranno avanti fino alla prossima settimana, è il Comune di Pisa in qualità di proprietario della struttura. Ad oggi... (Pisatoday.it)