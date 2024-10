Auto Acea | vendite Ue a settembre -61% Stellantis -27%

Auto, Acea: vendite Ue a settembre -6,1%, Stellantis -27% (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (askanews) – A settembre prosegue il calo del mercato dell’Auto Ue. Le immatricolazioni, secondo i dati diffusi da Acea, l’associazione dei costruttori europei, sono diminuite del 6,1% a 809,163 unità, con risultati negativi in tre dei quattro principali mercati: Francia (-11,1%), Italia (-10,7%), e Germania (-7%). In controtendenza la Spagna (+6,3%). Nei mercati Ue+Efta+UK la flessione è stata del -4,2% a 1,118 milioni di unità. Stabili le immatricolazioni Ue nei primi nove mesi +0,6% a circa 8 milioni di unità. Spagna (+4,7%) e Italia (+2,1%) hanno registrato performance positive, in calo Francia (-1,8%) e Germania (-1%). Nei nei mercati Ue+Efta+UK la crescita è stata dell’1% a 9,8 milioni di unità. Fra le alimentazioni in crescita a settembre le Auto elettriche +9,8% a 139.702 unità, con una quota di mercato Ue in aumento al 17,3%. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (askanews) – Aprosegue il calo del mercato dell’Ue. Le immatricolazioni, secondo i dati diffusi da, l’associazione dei costruttori europei, sono diminuite del 6,1% a 809,163 unità, con risultati negativi in tre dei quattro principali mercati: Francia (-11,1%), Italia (-10,7%), e Germania (-7%). In controtendenza la Spagna (+6,3%). Nei mercati Ue+Efta+UK la flessione è stata del -4,2% a 1,118 milioni di unità. Stabili le immatricolazioni Ue nei primi nove mesi +0,6% a circa 8 milioni di unità. Spagna (+4,7%) e Italia (+2,1%) hanno registrato performance positive, in calo Francia (-1,8%) e Germania (-1%). Nei nei mercati Ue+Efta+UK la crescita è stata dell’1% a 9,8 milioni di unità. Fra le alimentazioni in crescita aleelettriche +9,8% a 139.702 unità, con una quota di mercato Ue in aumento al 17,3%.

