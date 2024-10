Ancora una possibilità, la recensione: un flusso continuo di azione e adrenalina (Di martedì 22 ottobre 2024) Il thriller action di James Nunn con Scott Adkins è disponibile su Prime Video. Un unico piano sequenza con combattimenti e sparatorie in un aeroporto deserto a caccia di una bomba sporca. Sgombriamo subito il campo dai dubbi: anche se si tratta di un sequel, per la precisione di One Shot del 2021, Ancora una possibilità (in originale One more shot) si può tranquillamente vedere senza aver visto il predecessore. Del resto in questo thriller action ad alto tasso di adrenalina ora disponibile su Prime Video, la trama conta fino a un certo punto. Nel film di James Nunn infatti a farla da padrone è l'action puro: gli appassionati del genere potranno pertanto abbandonarsi senza pensieri al piacere di una serie di scene mozzafiato, il cui effetto e la cui potenza sono Movieplayer.it - Ancora una possibilità, la recensione: un flusso continuo di azione e adrenalina Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il thriller action di James Nunn con Scott Adkins è disponibile su Prime Video. Un unico piano sequenza con combattimenti e sparatorie in un aeroporto deserto a caccia di una bomba sporca. Sgombriamo subito il campo dai dubbi: anche se si tratta di un sequel, per la precisione di One Shot del 2021,una(in originale One more shot) si può tranquillamente vedere senza aver visto il predecessore. Del resto in questo thriller action ad alto tasso diora disponibile su Prime Video, la trama conta fino a un certo punto. Nel film di James Nunn infatti a farla da padrone è l'action puro: gli appassionati del genere potranno pertanto abbandonarsi senza pensieri al piacere di una serie di scene mozzafiato, il cui effetto e la cui potenza sono

