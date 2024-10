Anastasiia uccisa e nascosta in valigia a Fano: l’ex condannato all’ergastolo e a risarcire il figlio (Di martedì 22 ottobre 2024) Moustafa Alashri è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario dell'ex moglie Anastasiia, la giovane mamma 23enne uccisa quasi due anni fa a Fano con 29 coltellate e poi gettata in un valigia in campagna. All'uomo il tribunale ha anche tolto la potestà genitoriale sul figlioletto. Fanpage.it - Anastasiia uccisa e nascosta in valigia a Fano: l’ex condannato all’ergastolo e a risarcire il figlio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Moustafa Alashri è statoall'ergastolo per omicidio volontario dell'ex moglie, la giovane mamma 23ennequasi due anni fa acon 29 coltellate e poi gettata in unin campagna. All'uomo il tribunale ha anche tolto la potestà genitoriale sulletto.

Fano - Anastasiia uccisa con 29 coltellate - l'accusa : «Ergastolo per il marito Mostafa Alashry». La famiglia chiede 10 milioni di risarcimento - FANO - La Procura di Pesaro ha chiesto l'ergastolo per Mostafa Alashry, 43enne di origine egiziane che a Fano, nella notte del 13 novembre 2022, uccise la moglie Anastasiia, 23enne di... (Corriereadriatico.it)