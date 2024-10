Oasport.it - America’s Cup, Barcellona non è disposta a pagare di più per ospitare la prossima edizione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si rimescolano ulteriormente le carte circa la scelta dellasede dell’Cup di vela: secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo El Pais, l’attuale Consiglio Comunale di, città iberica che ha ospitato l’appena conclusa, non sarebbe così entusiasta di ospitarne un’altra nel prossimo futuro. Dopo trattative durate mesi e non concretizzatesi con un accordo, ora il Consiglio Comunale sarebbe ancora interessata adanche la 38adella manifestazione soltanto nel caso in cui mutassero le condizioni economiche. Nel 2021si candidò adl’Cup per risollevarsi dalla crisi economica e riqualificare alcune zone del lungomare pubblico, ma ora che questi obiettivi sono stati centrati l’interesse per lapaiono essere scemati. Spuntano due nuove ipotesi per laCup.