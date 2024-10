Alone in the Dark, come aprire la cassaforte del molo (Di martedì 22 ottobre 2024) Alone in the Dark è un gioco pieno di enigmi, tutti risolvibili se ci si mette con un pizzico di impegno e attenzione. Tutti, tranne uno, ovvero quello della cassaforte del molo. Infatti il grande problema di questo enigma è che, al netto della presenza di un documento con chiare indicazioni, queste siano state adattate in italiano in modo errato, facendo perdere il senso stesso dell’enigma. Per risolverlo dunque bisogna decifrarlo dal documento in originale, che troveremo sempre nella sezione dedicati a tutti i documenti raccolti, ma per facilitarvi, ecco la nostra guida di Alone in the Dark su come aprire la cassaforte del molo. Screenworld.it - Alone in the Dark, come aprire la cassaforte del molo Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in theè un gioco pieno di enigmi, tutti risolvibili se ci si mette con un pizzico di impegno e attenzione. Tutti, tranne uno, ovvero quello delladel. Infatti il grande problema di questo enigma è che, al netto della presenza di un documento con chiare indicazioni, queste siano state adattate in italiano in modo errato, facendo perdere il senso stesso dell’enigma. Per risolverlo dunque bisogna decifrarlo dal documento in originale, che troveremo sempre nella sezione dedicati a tutti i documenti raccolti, ma per facilitarvi, ecco la nostra guida diin thesuladel

