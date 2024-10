Lortica.it - Al via da Arezzo l’Integrity Tour 2024-25 della Serie C: Lega Pro e Sportradar AG unite contro il match fixing

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ha preso il via da-25, l’iniziativa itinerante promossa daPro eAG in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, volta a contrastare il fenomeno delattraverso la formazione di tecnici e calciatori. Il primo appuntamento si è tenuto presso la Società Sportiva1923, dove, nella sala stampa dello stadio Città di, sono intervenuti i relatori dell’evento per formare la Prima Squadra, il gruppo Primavera e la squadra under 17. Tra i temi trattati: le pratiche per riconoscere e denunciare tentativi di frode sportiva, le sanzioni previste e le modalità di prevenzione. A guidare la formazione sono stati Giovanni Marchi e Giacomo Bindi per laC, l’Avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia diAG, e Andrea Fiumana, referente dell’AIC.