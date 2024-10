A settembre ancora in calo le vendite di auto in Europa -42%

A settembre ancora in calo le vendite di auto in Europa (-4,2%) (Di martedì 22 ottobre 2024) Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a settembre - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.118.083 con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023. Stellantis ha immatricolato a settembre 148.306 auto, il 26% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato che è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43 auto, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa. Quotidiano.net - A settembre ancora in calo le vendite di auto in Europa (-4,2%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Le immatricolazioni diinOccidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a- secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.118.083 con undel 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023. Stellantis ha immatricolato a148.306, il 26% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato che è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43, indel 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa.

Auto - vendite settembre in calo : -6 - 1% - Stellantis ha chiuso il mese in calo: 27,1% a 120. 31 Non si arresta il calo delle vendite di auto in Ue, con le immatricolazioni a 809,163 unità , in contrazione del 6,1%. In controtendenza la Spagna (+6,3%). . Lo comunica l'Associazione dei costruttori (Acea). 582 unità e quota di mercato al 14,9%, in calo di oltre 4 punti. (Televideo.rai.it)

Energia - Terna registra calo consumi elettrici a settembre - In particolare, positivi i comparti di attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione pubblica e difesa e immobiliare. In particolare, positivi i comparti della cartaria, cemento, calce e gesso e alimentare. In flessione chimica, mezzi di trasporto, siderurgia e ceramiche e vetrarie. (Lapresse.it)

Terna - a settembre consumi elettrici in calo dell'1 - 3% - L'indice dei consumi elettrici industriali elaborato da Terna si attesta a -3,2% rispetto a settembre 2023. Correggendo il dato dall'effetto calendario, la variazione non cambia. A settembre il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh, in diminuzione dell'1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. (Quotidiano.net)