Woman of the Hour | la recensione del true crime thriller di Netflix

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)of the: ladeldiTra i numerosi e folli aneddoti della cultura televisiva americana, ce n’è uno che pochi, tra il pubblico italiano, conoscono. Il 13 settembre 1978 andò in onda l’episodio più inquietante di “The Dating Game” (Il Gioco delle Coppie), ricordato ancora oggi come l’episodio del “tv dating show killer”. Due anni prima di essere condannato, infatti, il serial killer Rodney Alcala apparve sugli schermi delle case americane come scapolo nel programma di appuntamenti al buio più popolare e kitsch degli anni ’70, nonostante fosse stato segnalato più volte alla polizia come sospettato di omicidio.