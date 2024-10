Via ai lavori di rifacimento di due strade (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale di Casapulla, guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, ha annunciato la partenza dei lavori di rifacimento dell’intera sede stradale di via Nocelle e di un tratto di via Kennedy. Per quanto riguarda via Nocelle, anche il Comune di San Prisco contribuirà all’esecuzione dei Casertanews.it - Via ai lavori di rifacimento di due strade Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale di Casapulla, guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, ha annunciato la partenza deididell’intera sede stradale di via Nocelle e di un tratto di via Kennedy. Per quanto riguarda via Nocelle, anche il Comune di San Prisco contribuirà all’esecuzione dei

