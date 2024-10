Una postazione con un riparo creata per i rider (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una necessità espressa a gran voce da lavoratori e sindacati (a partire da Usb), che diventerà realtà. La postazione per i rider a Monza si farà. Si può già affermare con certezza, dopo i colloqui intercorsi tra gli assessori all’Urbanistica Marco Lamperti, al Commercio Carlo Abbà e i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, anche se ancora bisognerà attendere almeno un anno. A dichiararlo è lo stesso Lamperti, che ha chiarito come l’obiettivo – sollecitato anche dalla consigliera del Pd Sarah Brizzolara –, sia condiviso da tutta la Giunta e che già si stia lavorando per trovare il sito adatto al luogo che darebbe sollievo a chi per lavoro consegna i pasti e la spesa a domicilio, esposto ai disagi del maltempo e alla fatiche del traffico. Ilgiorno.it - Una postazione con un riparo creata per i rider Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una necessità espressa a gran voce da lavoratori e sindacati (a partire da Usb), che diventerà realtà. Laper ia Monza si farà. Si può già affermare con certezza, dopo i colloqui intercorsi tra gli assessori all’Urbanistica Marco Lamperti, al Commercio Carlo Abbà e i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, anche se ancora bisognerà attendere almeno un anno. A dichiararlo è lo stesso Lamperti, che ha chiarito come l’obiettivo – sollecitato anche dalla consigliera del Pd Sarah Brizzolara –, sia condiviso da tutta la Giunta e che già si stia lavorando per trovare il sito adatto al luogo che darebbe sollievo a chi per lavoro consegna i pasti e la spesa a domicilio, esposto ai disagi del maltempo e alla fatiche del traffico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una postazione con un riparo creata per i rider - A Monza verrà realizzata una postazione per i rider con servizi completi, come riscaldamento, servizi igienici e assistenza sindacale. (ilgiorno.it)

Rider, Rifondazione: “Solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori, Casa riders non si tocchi” - “L’azienda a sorpresa ha intimato alle lavoratrici ed ai lavoratori, attraverso mail, di trasferirsi in Piazza Beverini. Così invece di partire da Casa Riders, un luogo confortevole che si sono conqui ... (liguria24.it)

La Spezia, i rider di Just Eat in agitazione: “No allo starting point in piazza Beverini” - Pierpaolo Ritrovati (Filt Cgil): “L'azienda ha intimato il trasferimento a settembre: lì siamo all'addiaccio ed esposti alle intemperie” ... (ilsecoloxix.it)